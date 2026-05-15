お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）が14日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に、相方の小木博明（54）とともに生出演。オリンピックで3大会連続メダルを獲得している卓球女子の石川佳純さん（33）の美貌を絶賛した。小木が企画しているピックルボールのメンバーを誰にするという話題の中で、石川さんが浮上。矢作が「石川佳純ちゃん。羽田空港に行く度に美人になったな〜と思うの。石