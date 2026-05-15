J1京都のチョウ貴裁監督J1京都は15日、チョウ貴裁監督（57）がJ1百年構想リーグ終了後に退任すると発表した。2026〜27年シーズンまでの契約を結んでいたが、クラブと本人の合意で解除。関係者によると、J1浦和が26〜27年シーズンの新監督として招聘に動いている。チョウ貴裁監督は京都を通じ「チームをさらなる高みへ導くために努力したが、目標を達成することができなかった」などとコメントした。チョウ貴裁監督は京都府出