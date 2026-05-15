元NHKアナウンサー武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に15日、出演。14日に中国・北京市で行われた、トランプ米大統領と中国の習近平国家主席米中首脳会談について言及した。米国側は会談の中で「ホルムズ海峡の開放必要」「イランの核兵器保有を許さず」で一致したと発表した。一方、台湾問題について習主席は「この問題を適切に処理できなければ、米中関係を危険な状態に追い込む」と主張したが、