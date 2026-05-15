１３日のフジテレビ「ホンマでっか！？ＴＶ」では、美の最強評論家たちによる「顔のポテンシャルを去大現発揮！１５のセルフケアを大公開！」企画が行われた。新たな専門家として、歯科衛生士の経験から導き出した独自の表情筋メソッドで５０００人以上を若返らせてきたと紹介され、笑顔表情筋評論家・北野珠誇さんが登場した。顔の筋肉を改善することで、整形かと疑われるほど表情が変わると、実例を挙げながら解説した。