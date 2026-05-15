“セクシー番長”グラビアアイドル小田飛鳥（36）が15日、Xを更新。ベビー用品大手ピジョンがベビーカーの生産を終了すると発表したことを受け、思いをつづった。同社は14日、ベビーカーおよびバウンサーの生産を2026年内をもって終了すると公式サイトで発表。販売についても在庫がなくなり次第、順次終了するとした。小田は報道記事を引用し「わー」と号泣する絵文字を添えて言及。「うちはB型ベビーカーでお世話になりました」と