【ラ・リーガ】ジローナ 1−1 ソシエダ（日本時間5月15日／エスタディ・モンティリビ）【映像】“アウトサイド”ビタ止めトラップ→ドリブル突破ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、ビタ止めトラップとドリブルテクニックでDFを翻弄する圧巻のプレーを見せた。ソシエダは日本時間5月15日、ラ・リーガ第36節でジローナと対戦。久保は右ウイングとしてスタメン出場した。すると0ー0で迎えた21分に圧巻のテクニックを披