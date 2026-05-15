『正直不動産』が映画になって帰ってくる！ 主演の山下智久さんはじめ、個性豊かな面々が繰り広げる世界にはファンが多く、よりスケールアップした本作を楽しみにしている方は多いだろう。そもそも『正直不動産』はどうやって生まれたのか？ このたび映画公開を記念して原案者の夏原 武さんにお話をうかがった。この記事の画像を見る ■●お金の話には人間の本音が出るから面白い――漫画の連載がどのように始まったか覚えていらっ