映画『ミステリー・アリーナ』で見せる、唐沢寿明の恐るべき新境地 全国民が熱狂する生放送の推理クイズ番組を舞台に、天才でクレイジーな司会者・樺山桃太郎が"謎"と"人"をかき回す──。映画『ミステリー・アリーナ』が5月22日(金)に公開される。原作は、緻密なロジックとトリックで読者を魅了する本格ミステリー作家・深水黎一郎の同名小説。"映像化不可能"と言われた本作で、監督を堤幸彦が務めた。樺山を演じる唐沢寿明