東京シティ競馬（TCK）は、6月10日に行われる第72回東京ダービー（Jpn1）に向けて、TCKイメージキャラクターを務める俳優の横浜流星が出演する新CM「東京ダービーSTAR☆T」篇を5月14日から公開した。レースコピーには「一生に一度。ダートのダービーを見逃すな」。CMは、“日本を輝かせるトゥインクルレースSTAR☆T！”をテーマに制作。舞台となるのは、トゥインクルレースを彩る幻想的なイルミネーション空間で、まるでMV撮影