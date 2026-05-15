【モデルプレス＝2026/05/15】アニメ『名探偵コナン』で毛利蘭役を務める声優の山崎和佳奈さんが亡くなったことがわかった。61歳だった。5月15日、所属事務所・青二プロダクションの公式サイトにて発表された。【写真】「名探偵コナン」毛利蘭役の声優、2025年4月頃の姿◆山崎和佳奈さん、死去公式サイトでは、山崎さんについて「かねてより病気療養中でしたが薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました」と報告。「ここに生前賜り