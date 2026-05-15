ジェジュンが精子を凍結保存したことを明かした。5月15日に韓国で放送されるバラエティ番組『新商品発売〜コンビニレストラン』では、ジェジュンと俳優チェ・ジニョク、ユン・シユンが率直なトークを繰り広げる。【画像】ジェジュン、精子凍結を告白この日の放送では、1986年生まれの同い年の3人が集まり、恋愛や結婚、2世計画（子供の計画）などについて本音で語り合う。ジェジュンが友人2人を招待し、自ら作った特別なスタミナ料