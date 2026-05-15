中道改革連合の小川淳也代表が2026年5月14日にXを更新し、15日から党のクラウドファンディングが始まると報告。「外国籍の方、未成年の方、法人・団体」からの寄付は受け付けておりません」としたものの、その証明方法に疑問が集まっている。「該当するご寄付があった場合は、返金手続きを取らせていただきます」2月に行われた衆院選で大敗し、多くの落選者を出した中道改革連合。これを受け、クラウドファンディングを行うことを