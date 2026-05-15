全国182店舗を展開する「京都北白川ラーメン魁力屋」は、6月5日〜7日の3日間、「創業感謝祭」を開催する。期間中、ラーメンを1杯注文するごとに、「京都背脂醤油ラーメン（並）1杯無料アプリクーポン」の引換券を1枚配布する。魁力屋は2005年6月、京都・北白川で創業し、今年で21周年を迎える。看板商品の「京都背脂醤油ラーメン」は、あっさりとした口当たりの中にもコクと深みがある味わいが特長で、世代を問わず支持を集めてい