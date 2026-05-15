笠岡市茂平15日 岡山県笠岡市によりますと、15日、笠岡市茂平の市道交差点付近で、何らかの原因で地下の水道管が損傷しました。正午現在も地上に水があふれているということです。 市は、損傷した場所を調査し、場所が確認でき次第、復旧作業のため断水する世帯が出る可能性があるということです。 15日午前4時20分ごろ、警察から市に連絡があり発覚したということです。 水道管は口径250mmで、1973年に敷設され