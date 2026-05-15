【猫の手クリアケース】 5月22日～ 順次発売 価格：1回200円 「猫の手クリアケース」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「猫の手クリアケース」を5月22日より順次発売する。価格は1回200円。 本商品は、小物を持ち歩く用のクリアケース。猫の手を模したデザインとなっている。 「クリア（ピンク肉球）」「ミケ