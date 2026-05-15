英ロイター通信は12日、北朝鮮で自家用車の保有が徐々に増加している実態を報じた。背景には、自身も「乗り物好き」とされる金正恩総書記の主導による規制緩和がある。その一方、中朝国境では現在、車両密輸を巡る中国当局と密輸業者の攻防が激化しているという。在中国の消息筋が韓国デイリーNKに伝えたところによると、先月末、中国吉林省の中朝国境地帯で、北朝鮮向けの車両を密輸しようとしていた中国人業者らが中国側の国境警