◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１５日、栗東トレセン昨年のオークス以来となるＧ１・２勝目を目指すカムニャック（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は坂路を１本、５９秒０―１４秒２で俊敏に駆け上がった。友道調教師は「雰囲気は変わりないし、落ち着きもある。一度使ってグッと良くなっている」と納得の表情を浮かべた。枠順は４枠８番に決定。「