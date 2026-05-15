「名探偵コナン」の毛利蘭役、「ひみつのアッコちゃん」アッコ役で知られる声優で、病気療養中だった山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんが死去した。６１歳だった。テレビアニメ「名探偵コナン」の公式サイトでは「毛利蘭役・山崎和佳奈さんご逝去のお知らせ」と題し、「このたび、『名探偵コナン』にて１９９６年のテレビシリーズ放送開始以来、約３０年にわたり毛利蘭役を演じてくださいました声優・山崎和佳奈さんのご