楽天の金子京介内野手（２２）が１５日、支配下に昇格することが決まった。石井一久ＧＭ（５２）がソフトバンク戦（楽天モバイル最強）前に取材対応。石井ＧＭは「直近で（１軍に）上げるとか短期的なことだけではなくて、いろんな部分で思惑がある。１００打席いかない中で、５本以上、（本塁打を）打っている。それだけ、そういう魅力を持っている打者。１００打席以上あげたいという部分もある。支配下に上げていろんなところ