元俳優・押尾学氏（４８）の最新ショットが公開された。１５日にインスタグラムを更新。「ここで初めてトゥクトゥクに乗ったんだけど、運転手がマジで猛スピードで走ってた」と英文でつづり、移動中の姿を投稿。押尾氏はヒゲをはやして渋く変ぼうしている。「『ワイルド・スピード』のタイ版みたいな気分になったけど、めっちゃ楽しかった」と明かした。押尾氏と言えば、主演したフジテレビ系「春ランマン」（２００２年）や