テレビで生放送中のクイズ番組の決勝戦。賞金1千万円を懸けた最終問題に、挑戦者の本庄絆（神木隆之介）は“一文字も聞かず”に正解する。前代未聞の事態は世間を騒がせ、本庄は姿を消す。番組の総合演出を務めた坂田泰彦（ムロツヨシ）は、生放送でその検証番組を放送。本庄に敗れた三島玲央（中村倫也）は、そこで本庄の神業に隠された真実に迫っていくが…。第76回日本推理作家協会賞を受賞した小川哲の傑作ミステリー小説