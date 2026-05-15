ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』がTOKYO MXで放送中ほか、TVerでの無料見逃し配信、FODでの見放題配信中です。累計1,100万DL突破の人気電子コミックを実写ドラマ化した本作。「あざとかわいい」を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音が、史上最強のライバルと出会うことから始まる、「あざとかわいい」VS「あざとかわいい」のプライドがぶつかり合う新感覚ラブコメディとなっています。ドラマも後半を迎え、さら