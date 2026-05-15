スッポン丸はオードリー・ヘプバーン！我が愛車のスッポン丸（フェラーリ328GTS）は、すべてが最高だ。その素晴らしさは、生産から約40年後の今乗ると、時代が生んだ奇跡に思える。【画像】渡辺敏史、スッポン丸こと清水草一の愛車『フェラーリ328GTS』に乗る！全13枚適度な加速の鋭さと、スタビリティの低さが織りなすハーモニーは、すべてのドライバーを冒険者にしてくれる。清水草一（右）の愛車『スッポン丸』を渡辺敏史（左