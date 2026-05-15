ホテルニューオータニ大阪は開業40周年を記念し、2026年6月13日・14日の2日間限定で特別ガストロノミーフェアを開催します。トゥールダルジャン 東京のエグゼクティブシェフ・ルノー・オージエ氏が来阪し、“M.O.F.受章シェフ”による特別コースを提供。大阪城を望む絶景空間で、東京・パリの世界観を凝縮した2日間限定の美食体験が楽しめます。 M.O.F.受章シェフが来阪する意味 &#