女優の南野陽子（58）が14日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身のコンサートでの出来事を語った。同番組には、音楽プロデューサー、放送作家として活躍する秋元康氏とともに出演した。近年の歌手活動ついて、秋元氏から「ライブではどういうMCをするの？」と聞かれると、「全然用意して行かない」という南野は「けんか腰になる瞬間もある」とニヤリ。客席からの声援に「うるさい！」