◇米女子ゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権第1日（2026年5月14日オハイオ州マーケィーワーCC＝6416ヤード、パー70）第1ラウンドが行われ、ツアー初優勝を目指す原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）が3バーディー、2ボギーの1アンダー69で回り、トップと3打差の9位につけた。「アイアンショットの縦距離が合っていたし、ウエッジも距離感が良かった。今日は（ティーショット）がセミラフに