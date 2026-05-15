24年4月に受けた右肘の内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）からの復帰を目指す阪神の下村海翔投手（24）が15日、2軍本拠地のSGL尼崎でライブBPに登板した。佐野、川崎、戸井、西純ら打者10人と対戦して2安打、5奪三振だった。9日に続いての打者相手への登板。プロ入り後、まだ実戦のマウンドに立っていない23年ドラフト1位右腕の待望の“デビュー”が近づいてきた。