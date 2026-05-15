ソロモン諸島、中国、台湾【シドニー共同】南太平洋ソロモン諸島の議会は15日、不信任が決議されたマネレ首相の後継を決める首相指名選挙で、野党党首のマシュー・ワレ氏（57）を新首相に選んだ。ソロモンは2019年に台湾と断交後、中国と国交を樹立。22年には中国と安全保障協定を結ぶなど親中政策を進めており、新首相が路線を継承するかどうかに注目が集まる。ワレ氏はエリート層の利益のためではなく、国民のために働く政府