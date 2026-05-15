環境省職員が水俣病は「他の公害患者と比べて恵まれている」と発言したと被害者団体が主張していることについて、石原宏高環境相は15日の閣議後記者会見で「意見交換に参加した職員4人にしっかりと確認し、そのような発言はなかったと報告を受けている」と改めて否定した。水俣病患者連合など2団体は1日の水俣病犠牲者慰霊式に併せて実施された石原氏との懇談時に、4月の協議で職員の不適切な発言があったと抗議。石原氏はその