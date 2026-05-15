お笑いトリオ、パンサー向井慧（40）が14日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。メンバーの顔と楽曲が一致するアイドルを明かした。番組のテーマは「意外と40歳いってる芸人」。向井は「絶妙な年齢なので、最近の一番新しいトレンドを教えるっていう番組のコーナーMCとかをやらせてもらったりするんですけど、とうの昔からわからない。FRUITS ZIPPERさんと、CANDY TUNEさん？も、ニブイチでしゃべっ