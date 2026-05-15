◇MLB フィリーズ3-1レッドソックス(日本時間15日、フェンウェイ・パーク)フィリーズのカイル・シュワバー選手が18号の先制2ランをマーク。これで直近7戦7発を記録し、圧倒的な長打力を見せています。この日「2番・DH」としてスタメン出場したシュワバー選手。両者無得点で迎えた8回、ノーアウト1塁の好機で第4打席に入ると、カウント3-1からの5球目、真ん中付近に入ったカットボールに強振。打球はそのままライトスタンドへ吸い込