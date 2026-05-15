お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）小木博明（54）が14日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。同番組内のコーナー「おぎやはぎ最新語・流行させたい語大賞」のナレーションを担当している同局の佐々木舞音アナ（27）にツッコミを入れた。小木が企画しているピックルボールのメンバーを誰にするという話題の中で、佐々木アナの名前が浮上。矢作が「アナウンサーでいうと、クソ