漂う“往年の高級セダン感”2026年5月12日、トヨタは「カローラ」の一部改良を実施するとともに、特別仕様車「ACTIVE SPORT」をカローラシリーズ誕生60周年記念仕様へとアップデートしました。長年にわたり日本の定番車として親しまれてきたカローラですが、今回の改良では装備やデザインに磨きがかけられました。【画像】これがトヨタの新しい「カローラ」モデリスタ仕様です！ 画像を見る！（23枚）また、一部改良前モデル