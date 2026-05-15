25年度決算は「Re：Nissan」の転換点に日産自動車（以下、日産）は2026年5月13日、2025年度決算報告を行いました。日産といえば、経営再建計画「Re：Nissan」の真っ只中にあり、神奈川県追浜工場を含めたグローバルでの生産拠点と統廃合や2万人の人員削減などの固定費削減を進める一方で、中国で新規導入した「N7」、欧州での「キャッシュカイ e-POWER」、日本での「リーフ」や「ルークス」など魅力ある新規導入モデルの販売が