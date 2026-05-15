毎週発表される新譜の中から注目作品をレビューしていく連載「New Releases In Focus」。今回は、Ado「春に舞う」、aespa「WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)」、indigo la End「ワールプール」、超特急「ガチ夢中！」、Ayumu Imazu「Sugar Rush」、Chevon「Capretto」の6作品をピックアップした。（編集部） （関連：Ado、Mrs. GREEN APPLE、幾田りら、緑黄色社会……『今日、好きになりました