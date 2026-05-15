私はミカ（40代）です。私には姉のサオリと妹のアキがいます。晩年の母は足を悪くしており、妹が週に何度か実家に通って介助してくれていました。しかし母の葬儀の場で、無神経な姉が「アキがもう少し早くお母さんを見つけていれば……」と繰り返したのです。どうしてそんな失礼なことが言えるのでしょう。私は怒りがおさまりませんでした。姉は実家に寄りつきもしなかったくせに、都合のいいときだけ寄ってきて私たちを引っかき回