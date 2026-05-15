陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？第9話思い出すのは【編集部コメント】陽子さんが思い出したのは、娘サオリさんの夫・モトキさんの言葉でした。モトキさんの考え方はタダシさんと