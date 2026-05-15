なにわ男子の高橋恭平と俳優の綱啓永が、5月14日（木）に、それぞれ自身のInstagramを更新。＆TEAMのKと野村康太も写る4ショットを公開し、「チームKかっこよすぎる」「みんなイケメンすぎてやばいぃ」とファンから反響が集まった。【写真】顔面偏差値高すぎ！高橋恭平×綱啓永×K×野村康太“チームK”の集合ショット■『ブルーロック』チーム集結8月7日（金）公開の実写映画『ブルーロック』で共演している高橋、K、綱、野