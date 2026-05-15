青木瀬令奈のコーチ兼キャディを務める大西翔太氏が、好調な選手や注目選手の強さのヒミツを解説、女子ツアーでの流行など現場からのホットな情報をお届けする。今回は先週の「ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ」でメジャー初優勝を飾った河本結の練習を拝見した。【連続写真】ボールを挟む河本のスイングは軸がブレない◇2024年の「NEC軽井沢72ゴルフ」では5年ぶり2勝目となる復活Vを遂げた河本。昨季は年間