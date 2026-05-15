＜全米プロ初日◇14日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞ 12位で終えた4月の「マスターズ」に続くメジャー大会を戦う松山英樹は、イーブンパーにまとめ、首位と3打差の34位で初日を終えた。〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！マックス・ホーマ、J.J.スポーン（ともに米国）とのラウンドは、前半5番パー3で1.5メートルのチャンスをものにし、バーディが先行した。しかしグリーンを