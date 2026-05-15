「高MOIドライバーでは球が曲げづらいぶん、それぞれの持ち球に合わせてグリップとヒジの向きを考えることが大事です」と、片岡大育は語る。スライサーには、ローリー・マキロイの左腕の構え方がヒントになるという。その真相をじっくり聞いた。【連続写真】左手と左ヒジをかぶせて構えドローを打つマキロイのドライバースイング◇◇◇左に行きにくいのはウィークグリップ、球がつかまるのはストロンググリップと言われます