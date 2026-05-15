メジャー大会「全米プロゴルフ選手権」開幕前日の13日、フロリダ州パームビーチ空港でタイガー・ウッズ（米国）の姿が確認された。【実際の写真】拘留されたタイガー・ウッズ3月末に自宅近くで車の横転事故を起こしたウッズは、痛み止めを服用していたことから「薬物の影響下での運転」で勾留。その後「自分の状況の深刻さを認識、理解している。しばらくの間、治療に専念するために活動を停止し、自分の健康に集中したい」と活動