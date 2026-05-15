＜コッパーロック選手権 初日◇14日◇コッパーロック・ゴルフC（ユタ州）◇6520ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第1ラウンドが終了した。【連続写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！日本勢は3人が出場。伊藤二花は4バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「71」をマークし、1アンダーの40位タイ発進を決めた。谷田侑里香は4バーディ・5ボギー・1ダブルボギーの「75」とスコアを落とし、3オーバーの106位タイ