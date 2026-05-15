菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。15日に福岡県糸島市で開幕した「Sky RKBレディスクラシック」に向けて、「明日から頑張ります」と意気込みを投稿した。【写真】「ももピッとななピッ!?」可愛いマスコットの2ショット公開された写真は、大会を主催するRKB毎日放送のマスコットキャラクター「ももピッ！」に寄り添いながらカメラに手を振る写真だ。「広場恐怖症（パニック障害の一種）」のため飛行機や新幹線での移動ができ