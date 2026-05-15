昨年好評だった「一緒にお酒を飲みたい女子プロランキング」の第2弾。女子プロといえば、プロアマで培われたトーク力や気遣いに長けている選手も多く、もしお酒の席にいてくれれば、きっと盛り上がることだろう。そこで、「一緒にお酒を飲みたい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。10位に選ばれたのは、最終プロテストの期間もお酒を飲んでいたという青木香奈子だ。【ランキング】渋野日向子や吉田鈴の順位