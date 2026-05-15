演歌歌手の香西かおりさん（62）が15日、所属事務所の公式サイトで初期の乳がんを患い、手術を受けたことを報告しました。事務所の公式サイトでは、「先日、弊社所属アーティストである香西かおりに初期の乳がんが判明致しました」と発表。「主治医と相談の上、4月30日に手術を行い、幸い大事には至らず現在順調に回復しております」と、香西さんの体調についても報告されました。香西さんもコメントを寄せ、「現在は1日も早い回復