◇MLB ドジャース-ジャイアンツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは2回、先月メジャー昇格を果たしたキム・ヘソン選手のタイムリーで貴重な追加点を挙げました。1点リードで迎えた2回の攻撃。先頭のマックス・マンシー選手が四球を選んで出塁すると、続くテオスカー・ヘルナンデス選手もツーベースヒットで続き、ノーアウト2、3塁とチャンスを演出します。ここで打席に入った8番・キム選手は、高めに浮いた初球のシ