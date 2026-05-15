有村架純、黒木華、南沙良が共演する映画『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）より、有村ら演じる3人がシンガポールで【金の密輸】に挑む本編映像が解禁された。【動画】有村架純＆黒木華＆南沙良、シンガポールで“金”探し（本編映像）本作は、2017年に中部国際空港で実際に起きた“主婦による金密輸事件”に着想を得たオリジナルストーリー。夫の借金を背負った二児の母、奨学金返済に追われる研究員、そして