雅な行列が京都の街を練り歩いています。京都市では、「葵祭」の一番のみどころ「路頭の儀」が始まりました。平安時代の装束に身を包んだ500人あまりの行列が、午前10時半に京都御所を出発しました。葵祭はおよそ1400年前、「五穀豊穣」を願って上賀茂神社で祭礼を行ったことが始まりとされています。祭りのヒロイン「斎王代」は十二単を身にまとい、「御腰輿」と呼ばれる乗り物で都大路をゆっくりと練り歩きます。