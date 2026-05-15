改正環境省設置法を可決、成立した参院本会議＝15日午前全国に8カ所ある環境省の出先機関の地方環境事務所を「地方環境局」に改組する改正環境省設置法が15日、参院本会議で可決、成立した。広域の出先機関を「局」としている他省庁に名称を合わせ、自治体との円滑な協力体制を構築する狙い。7月1日付で改組する。地方環境事務所は北海道、東北、福島、関東、中部、近畿、中国四国、九州にあり、3月末の定員は計1159人。財務